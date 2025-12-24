Dai 13 punti della stagione passata ai 26 di quest'anno, la Cos è la squadra sarda che più è cresciuta rispetto al girone d'andata del campionato scorso. Punti raddoppiati e posizione che un anno fa parlava del penultimo posto e oggi vede la squadra del Sarrabus-Ogliastra a due sole lunghezze dai playoff. Peraltro il quinto posto è occupato da un'altra formazione isolana, il neopromosso Budoni.

Il Latte Dolce ha soltanto un punto in più rispetto al 2024 ma è posizionato meglio perché l'anno scorso era nono a -6 dagli spareggi promozione e a +3 dai playout, quest'anno gira la boa al settimo posto con 4 punti di ritardo dai playoff e 5 di vantaggio sugli spareggi salvezza.

Infine l'Olbia, nel campionato passato aveva 16 punti ma era quartultima a due vittorie dalla tranquillità, quest'anno stessa posizione ma con 19 punti, che valgono già il confine coi playout visto che è in un terzetto che comprende anche sestultima e quintultima.

Va rilevato infine che le due neopromosse Cos e Monastir 1983 (è a quota 24) stanno rendendo decisamente meglio delle due sarde dell'anno scorso, Ilvamaddalena e Atletico Uri, che erano in zona retrocessione-playout.

