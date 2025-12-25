Dopo le dimissioni di Stefano Pani, l’Arbus Costa Verde ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore della prima squadra: sarà Nicola Agus a guidare i granata nel prosieguo della stagione di Prima Categoria, girone B.

Si tratta di un ritorno particolarmente significativo per la società e per l’ambiente arburese. Agus, tecnico di comprovata esperienza e competenza, torna infatti in una piazza che conosce profondamente e con la quale ha sempre mantenuto un legame forte, fatto di appartenenza, passione e identità. Arbus, per lui, non è solo una tappa professionale, ma una vera e propria casa, una famiglia che lo ha sempre accolto e sostenuto, dentro e fuori dal campo.

Il nuovo allenatore eredita una squadra in ottima posizione di classifica: l’Arbus occupa attualmente il terzo posto, a quattro punti dalla vetta, pienamente in corsa per le zone alte del campionato.

L’esordio di Agus sulla panchina granata è fissato per la ripresa del campionato, il 4 gennaio, quando l’Arbus ospiterà tra le mura amiche il Gonnosfanadiga, in una sfida che potrà già dire molto sulle ambizioni della formazione del Medio Campidano.

La società ha comunicato l’affidamento della guida tecnica a mister Agus con grande entusiasmo, puntando sulla sua conoscenza dell’ambiente e sulla capacità di dare continuità al lavoro svolto finora, con l’obiettivo di mantenere l’Arbus ai vertici del girone B e provare a rilanciare la corsa verso il primo posto.

