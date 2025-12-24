Come prima, più di prima. Le tre sul podio non perdono un colpo; di conseguenza, nel girone H di Seconda Categoria le ritroviamo nello stesso ordine e con 3 punti in più: Tavolara 35, Palau 33, Golfo Aranci 30.

A dire il vero, per una notte il Palau è tornato in testa, ma all’ora del tè di domenica il Tavolara si è riportato sul gradino più alto. Già il Tavolara: al giro di boa è imbattuto, vanta il miglior attacco (47 centri), la miglior difesa (12 le reti subite). In vetrina i suoi “pezzi da 90”, che viaggiano in doppia cifra: Valenti 12, idem Villa, Zela 10; un trio che, con altri della rosa, non sfigurerebbero in categorie superiori.

Visto che “stiamo dando numeri”, continuiamo dicendo che la graduatoria offre delle particolarità, con lo zero che passa dall’essere positivo, neutro o anche negativo: oltremodo positivo quello che accompagna la formazione cara al presidente Damiano Brundu, con zero partite perse. Ci sono poi Palau e La Salette che lo hanno nella casella dei pareggi. Infine il Siniscola 2010 non riesce a cancellarlo per quanto riguarda le vittorie, ma pareggiando a Loiri ha se non altro ottenuto il suo primo punto stagionale.

Andando alle altre posizioni troviamo il Porto San Paolo (25), 5°, sconfitto dalla seconda; al 6°, con 21, il duo formato da Porto Cervo e La Salette, con la prima vittoriosa con la Budonese (8), mentre gli olbiesi sono stati sconfitti dai golfarancini. Il Porto Rotondo ne ha 20, vincente sul Funtanaliras Monti (13), ed è 7°; 8° l’Alà (18), che si è imposto sul Trinità (13). Al nono posto il Biasì, con 15, sconfitto dalla capolista.

Nell’altro girone, F, il Castelsardo (27) torna secondo dopo il pareggio a Ottava con la Folgore Tissi (28), che si riappropria della vetta. È 5° La Paduledda (22), che ha sconfitto la Viddalbese, sempre fanalino di coda con 6. Il Laerru ha vinto in trasferta con la Turritana ed è 6°; infine il Codaruina (18), battendo il Centro Storico Sassari, si è portato al settimo posto.

© Riproduzione riservata