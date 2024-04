Convocazioni per le rappresentative nazionali della Serie D in casa Cos.

Il portiere Leonardo Xaxa è stato convocato per il raduno nazionale della rappresentativa nazionale LND Under16 che si terrà presso il Centro Tecnico “Niccolò Galli” di Bologna dal 22 al 24 aprile.

L'attaccante è stato invece convocato il 17 aprile per il raduno nazionale della rappresentativa nazionale LND Under18 al Centro Sportivo Anco Marzio di Ostia Mare per la Juniores Cup.

Si tratta di due giocatori di talento che hanno già fatto il loro esordio in Serie D. In questa seconda fase della stagione, la Cos ha puntato molto sui giovani in previsione del prossimo campionato.

