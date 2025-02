Ilvamaddalena e Latte Dolce in casa. Olbia, Cos e Uri in trasferta. In programma il derby fra Latte Dolce e Uri, una gara importantissima, con le due squadre che hanno bisogno di far punti.

L'Uri per uscire dalla zona retrocessione, il Latte Dolce per non farsi risucchiare dalle parti basse della classifica. Ma anche le altre tre squadre sarde del girone G della serie D devono far punti, meglio vincere e conquistarne tre. La Cos giocherà sul campo del Trastevere a Roma, l'Olbia a Pagani.

Cos e Ilva, ultime con 21 punti, devono continuare la serie positiva iniziata domenica scorsa con i successi sul Guidonia e sul Terracina. L'Olbia deve far punti a Pagani contro un avversario che crede ancora nella promozione in serie C nonostante la crisi delle ultime settimane, con scivolamento dal primo al quinto posto della classifica.

© Riproduzione riservata