Una chance doverosa per un ragazzo poco fortunato. L'attaccante Andrea Fois, classe 2008, ha rinnovato il contratto sino al 2028 con la Torres che lo ha girato ancora in prestito al Latte Dolce.

Nella stagione scorsa, il giocatore sassarese approdò alla società biancoceleste a campionato in corso, ma dopo cinque gare e una rete venne fermato da un infortunio a un ginocchio che lo terrà bloccato ancora un mese. Col rinnovo del prestito, Andrea Fois appena sarà recuperato potrà mettere al servizio della giovane squadra allenata da Michele Fini le proprie qualità: tecnica e duttilità.

L'attaccante sassarese è cresciuto nel settore giovanile del Latte Dolce, per poi trasferirsi all’Alghero Cagliari, da dove è stato prelevato dalla Torres. Con i rossoblù parte dall’under 15 e arriva fino all’esordio in LegaPro contro il Milan Futuro a soli 16 anni.

© Riproduzione riservata