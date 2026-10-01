L'Accademia Sulcitana si rafforza con l'ingaggio del centrocampista Alessandro Serra.

Il giovane calciatore, nato a Cagliari il 22 aprile 2005, porta con sé una solida esperienza maturata in Serie D e in Eccellenza. Serra ha trascorso tutta la sua carriera giovanile nel Cagliari, partendo dalle prime esperienze nelle categorie minori fino ad arrivare alla Primavera.

La sua crescita calcistica è stata seguita da vicino, con il Cagliari che ha puntato molto su di lui, ma è stato anche in grado di fare il grande salto fuori dalla Sardegna. Ha indossato in Serie D la maglia del "P.D.H.A.E. Calcio" in Valle d'Aosta, per poi tornare in Sardegna dove ha continuato a giocare in Quarta Serie con il Latte Dolce". Ha indossato per due anni anche la maglia della Ferrini Cagliari in Eccellenza e del Calcio Pirri, in Promozione, dando sfoggio di tutte le sue qualità.

La società è convinta che «l'inserimento di Serra possa rappresentare una risorsa importante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come esempio per i giovani che, come lui, sognano di emergere nel calcio».

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