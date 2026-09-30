Anche in Sardegna é scattato il semaforo verde per quanto riguarda il campionato di Prima Categoria, che comprende 4 gironi: A, B,C,D. Noi porremo l'attenzione , su quelli C e D, in cui sono presenti formazioni provenienti dalla Gallura e dall'Anglona. Apoteosi nel raggrupamento C , in cui hanno trovato casa 3 di esse: Golfo Aranci, Oschirese e Tavolara. Ed é propio dai golfarancini che iniziamo , essendo stati gli unici a giocare e vincere fuori casa: i gol partita entrambi nella ripresa , portano la firma di Seddaiu e Mulas. Ricchi di gol e altrettanti buoni presagi, per le partite a venire, caratterizzano i successi casalinghi di Oschirese ( 4-1 sulla Fanum di Orosei), risultato maturato nella seconda parte dell'incontro; e Tavolara , che ha liquidato la pratica Corrasi Oliena, con un netto 3-0. Certamente meno esaltante l'esordio per le "galluranglonesi" , inserite nel girone D: Atletico Castelsardo, Badesi 09, Lauras e Valledoria. L'unica a portare a casa la "pagnotta", é stata la matricola Castellanese, che si é imposta 2-1, in casa, sul Bonnanaro. Di "una", divisa a metà, si sono invece dovute accontentare: il Badesi 09, che tra le mura amiche ha pareggiato col Sorso, ed il Lauras , che in vantaggio di 2 reti , si é fatto rimontare sul terreno dell'Ottava. Il Valledoria , invece, é rimasto completamente a digiuno di punti . GIANNI PISCHEDDA Foto: Il poker dell'Oschirese, porta la firma di Mendez. ( G. Pischedda).

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