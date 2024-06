Dalla prossima stagione agonistica di Serie D (campionato e Coppa Italia), le società partecipanti avranno l’obbligo di utilizzare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare almeno tre calciatori "giovani": in particolare almeno uno nato dal 1 gennaio 20024, un altro dal 1 gennaio 20025 e il terzo, nato da 1 gennaio 2006 in poi.

Lo ha deciso il Dipartimento Interregionale che ha tenuto conto della delibera del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti del 23 marzo scorso.

