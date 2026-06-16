L’ultima stagione ha consegnato alla Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G) un primato statistico di rilievo: nessuna squadra dell’intero raggruppamento ha mandato in rete un numero più alto di marcatori diversi. Ben 20 giocatori differenti hanno trovato la via del gol, distanziando nettamente le inseguitrici: Nocerina, Ischia, Latte Dolce e Atletico Lodigiani si sono fermate tutte a quota 17. Significa che la squadra di Francesco Loi non è mai dipesa da un singolo trascinatore, costruendo il proprio rendimento attraverso una partecipazione corale.

A confermare questa filosofia arriva un secondo dato: per numero di giocatori complessivamente impiegati, la Costa Orientale Sarda si colloca al terzo posto nel girone con 36 unità, dietro soltanto a Ischia (40) e Nocerina (37). Una rosa ampia e affidabile, capace di reggere fatiche e turnover senza perdere identità. Due statistiche che, lette insieme, restituiscono l’immagine di una squadra solida e ambiziosa.

© Riproduzione riservata