Penultima giornata nera per le sarde in Serie D, girone G. Il Budoni pareggia con il Cassino e retrocede in Eccellenza, l’Uri perde in casa col Flaminia ma fortunatamente mantiene due punti di vantaggio sulla zona playout. Sconfitta indolore per la Cos sul campo della Romana.

Con una vittoria l’Uri si sarebbe salvato in anticipo. La Flaminia ha sbloccato il risultato al 14’ con Sirbu. Nella ripresa al 26’ il pareggio di Pisano. Otto minuti dopo la doccia fredda per la rete di Ancillai. Un vero peccato per i ragazzi di Paba che comunque sono ancora padroni del proprio destino.

Il Budoni pareggia (1-1) sul campo del Cassino. Laziali avanti al 10’ con D’Angelo, nella ripresa all’11’ il pareggio di Spano su rigore.

La Cos cade (3-1) sul campo della Romana. Al 32’ la Romana passa con un pallonetto di Armini che sfrutta un errore in un’uscita di Xaxa. Nella ripresa, al 14’ i laziali raddoppiano: traversone dalla sinistra di Sfanò e deviazione aerea vincente di Armini. Al 21’ il tris: scambio tra Calì e Vagnoni, il centrocampista dal limite batte Xaxa. Al 23’ i gialloblù accorciano le distanze con un eurogol del neo entrato Aloia che da centrocampo, alla ripresa del gioco, beffa Mastrangeli fuori dai pali.

© Riproduzione riservata