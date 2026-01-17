Il Monastir si prepara alla seconda parte della stagione con un nuovo innesto in attacco. Dall’Aurora Alto Casertano arriva Antonio Solmonte, classe 2005, che sarà a disposizione di Marcello Angheleddu già dalla prossima partita contro il Real Monterotondo.

Punta centrale di formazione, Solmonte ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Napoli, dove ha giocato fino all’Under-18, collezionando anche alcune convocazioni in Primavera. Nella stagione 2023-2024 ha disputato il Campionato Primavera 2 con Crotone e Ascoli, mentre la passata annata ha iniziato in Serie C con la Turris per poi debuttare in Serie D con il Ragusa, nel Girone I. Quest’anno ha collezionato quattro presenze con la Fermana.

«La possibilità di venire a giocare qui è nata inaspettatamente, ma era quello che cercavo», commenta Solmonte. «Poter tornare in Serie D, dopo la scorsa stagione segnata da alcuni infortuni, mi rende molto entusiasta. Ho grande voglia di riscatto. Sono un attaccante che sa sia attaccare la profondità sia dare una mano alla squadra».

Con l’arrivo di Solmonte, il Monastir punta a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, cercando continuità di risultati e punti preziosi nella seconda metà del campionato.

© Riproduzione riservata