Seconda vittoria di fila per il Monastir, che supera 3-1 un Anzio reduce da due successi consecutivi. I padroni di casa sbloccano il match al 44’ con un pregevole pallonetto di Leone. Nella ripresa, al 5’, arriva il raddoppio firmato da Jah. L’Anzio prova a riaprire la gara al 38’ con Salvador, ma al 44’ Aloia sigilla il definitivo 3-1.

Seconda sconfitta consecutiva invece per il Latte Dolce, travolto in casa 0-3 dalla corazzata Nocerina. I campani chiudono la pratica già nel primo tempo con Simeri al 5’ e Giannone al 40’, prima del tris nella ripresa, al 5’ di recupero, ad opera di Kernezo.

Prosegue il momento magico del Budoni, che si impone 2-0 ad Anagni contro il Valmontone. Sul finire del primo tempo Gomez porta avanti i biancocelesti, mentre al 44’ della ripresa Santoro firma il raddoppio. Per la squadra gallurese, quarta in classifica, è la quarta vittoria consecutiva.

L’Olbia invece cade 2-0 sul campo del Real Monterotondo, che non vinceva in casa da due mesi.

