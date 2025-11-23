Serie D, Costa Orientale Sarda–Cassino 4-2: la Cos torna a vincere e convinceDopo tre turni senza successi, la Costa Orientale Sarda ritrova il successo
Dopo tre turni senza successi, la Costa Orientale Sarda ritrova la vittoria superando con autorità il Cassino. La squadra di Francesco parte forte e va subito avanti con Marsili, servito da un ottimo filtrante di Nurchi. Gli ospiti reagiscono e pareggiano con una punizione precisa di Orlando, ma la Cos torna avanti al 26’ grazie alla doppietta di Marsili, bravo a ribadire di testa su assist di Nurchi dopo una respinta corta di Martinelli.
Il Cassino potrebbe rientrare in partita al 34’ con un rigore assegnato per fallo su Tribelli, ma Xaxa neutralizza la conclusione centrale dell’attaccante. Prima dell’intervallo i padroni di casa sfiorano ancora il gol con Cabiddu, che colpisce il palo in acrobazia.
Nella ripresa la Cos continua a spingere: dopo una grande occasione sciupata da Marsilii, arriva il 3-1 al 27’ con un gran destro a giro di Nurchi. Il poker è servito da Marini con un gol spettacolare al volo sotto l’incrocio. Nel finale Sorrentino accorcia per il Cassino, ma non basta: la Cos si impone 4-2 e torna a sorridere.