Con un gol di Simone Pinna, ex di turno, il Monastir si aggiudica il derby contro l’Olbia nella 12esima giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G. Decisiva una splendida punizione dal limite dell’area, con il pallone che si infila alla destra di Testagrossa. La matricola guidata da Marcello Angheleddu sale così al terzo posto in classifica, in compagnia di Flaminia e Nocerina. Situazione più complicata per l’Olbia, sempre terzultima e ora distante otto lunghezze dalla salvezza diretta.

Termina invece senza reti la sfida tra Cassino e Budoni. La squadra di Cerbone non riesce a espugnare il campo della formazione ultima in classifica. I biancocelesti salgono comunque a quota 35 punti, portandosi a una sola lunghezza dalla zona salvezza.

Finisce 0-0 anche al “Lixus” di Lanusei tra Costa Orientale Sarda e Nocerina, con i padroni di casa più propositivi e vicini al gol. I gialloblù di Francesco Loi allungano a sei la striscia di risultati utili consecutivi, proseguendo il cammino verso la salvezza. Nel primo tempo diverse occasioni per i sardi, fermati dalle parate di Wodzicki, mentre l’unico vero brivido arriva allo scadere con Lupi, fermato da un salvataggio sulla linea di Marini. Nella ripresa la chance più importante è di Demarcus, che colpisce la traversa di testa su cross di Anedda. Un punto che muove la classifica, ma con la sensazione di un risultato stretto per quanto visto in campo.

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