Nuovo test precampionato per le formazioni cestistiche che prenderanno parte ai prossimi tornei regionali. Sabato 26 e domenica 27, infatti, il Basket Club San Sperate organizza il quadrangolare intitolato “Gherreris”. Alla due giorni di partite parteciperanno i padroni di casa e il Genneruxi Cagliari che saranno ai nastri di partenza del torneo di Divisione Regionale 1, Basket Settimo e Azzurra Oristano, al via invece della prossima Divisione Regionale 2. Sabato, alle 18, la prima semifinale tra San Sperate e Settimo, mentre alle 20 si sfideranno Azzurra e Genneruxi. Domenica, il via alle 17.30, con la finale per il terzo e quarto posto; a seguire la finalissima. Il torneo sarà occasione per proseguire il lavoro di preparazione e valutare la condizione di forma in vista dell’inizio ufficiale dei campionati.

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