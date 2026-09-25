Saranno tanti gli spunti nel weekend calcistico delle compagini oristanesi che prendono parte ai tornei calcistici di Eccellenza e Promozione.

Nella terza giornata di andata del massimo torneo regionale, il Terralba F. Bellu sarà impegnato in una sfida di altissimo livello. A far visita ai terralbesi, alle 16, al “Remigio Corda”, sarà il Lanusei, una delle cinque formazioni che guidano la classifica con 4 punti (per gli ogliastrini vittorie per 3-0 contro il Taloro Gavoi e pareggio contro il Villasimius per 0-0). L’undici allenato da Roberto Concas, dal canto suo, è reduce dalla bella vittoria contro il Tortolì (3-0), nella quale ha dimostrato di essere in grande crescita. Per Orrù e compagni un test importante in vista del prosieguo della stagione.

Tra gli anticipi del sabato, alle 16, del girone A di Promozione, spicca il big match tra Arborea e Ferrini Cagliari. Al “Gino Neri”, una sfida che sarà il primo scontro diretto tra due delle maggiori indiziate ad occupare le parti più nobili della graduatoria. Indizi confermati nelle prime due uscite, con entrambe le compagini vittoriose (per l’Arborea successi contro Tharros e Accademia Sulcitana, per la Ferrini vittorie contro la stessa Accademia Sulcitana e Vecchio Borgo Sant’Elia). Grande attesa, dunque, per una partita che promette spettacolo e una bella cornice di pubblico. Sempre domani è in programma il derby tra Samugheo e Tharros. Il precedente stagionale di Coppa Italia ha visto la formazione allenata da Federico Trudu passare il turno grazie a due vittorie (0-2 a Oristano e 2-1 a Samugheo). Entrambe sono alla ricerca di punti: i padroni di casa per riscattare il passo falso di Castiadas (2-0), gli oristanesi per sbloccare il -1 in classifica.

Nel girone B, infine, domenica alle 16, il Bosa attende la visita della Monte Alma. Di fronte due formazioni reduci da un buon avvio. I padroni di casa, nelle prime due giornate, hanno portato a casa 4 punti, mentre la squadra ospite è a punteggio pieno con 2 vittorie in altrettante gare.

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