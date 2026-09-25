Quattro squadre a punteggio pieno e due di loro si sfidano subito. Il piatto forte della terza giornata, sabato alle 16, è Arborea-Ferrini. I cagliaritani hanno il miglior attacco del girone (8 reti), con il 6-0 sul campo dell'Accademia Sulcitana.

L'Arborea ne ha segnate cinque e ha vinto 3-1 all'esordio casalingo. Esame anche per il Selargius, che a Settimo San Pietro riceve l'Arbus Guspini Costa Verde, ancora imbattuto. La squadra di casa ha vinto entrambe le gare senza subire gol. Il Castiadas, l'altra capolista a porta inviolata, fa visita al Cannonau Jerzu, fermo a un punto.

A Villa San Pietro c'è il derby del Sulcis tra Accademia Sulcitana e Antiochense. I padroni di casa sono a zero punti con nove reti subite. L'Antiochense viene dal 4-2 sul Cus Cagliari. Il Cus, ancora a secco di punti, ospita il Sant'Elena Quartu, reduce dal 4-2 al Jerzu. Il Samugheo, che in casa ha battuto 3-0 l'Atletico Cagliari, riceve la Tharros, ancora senza gol all'attivo. L'Uta, a zero punti e zero reti, cerca la svolta contro l'Atletico Cagliari. A Sinnai il Vecchio Borgo Sant'Elia sfida l'Atletico Masainas, che dovrà fare a meno di Iesu, squalificato per tre giornate.

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