Rilanciata dai 7 punti del trittico in sette giorni, la Torres cerca di puntellare la posizione nei playoff approfittando del turno di domani al "Vanni Sanna" (inizio 14.30) contro il neopromosso Vado.

La squadra ligure è reduce da quattro sconfitte di fila in campionato e una in Coppa Italia che hanno portato all'esonero del tecnico Pastorino e alla chiamata di Giancarlo Riolfo, che dieci anni fa guidò la squadra sassarese nelle ultime partite del campionato di serie D. L'allenatore rossoblù invita a non prendere sottogamba l'avversaria: «Vietato avere cali di tensione, dobbiamo approcciare bene la partita e capire come interpretarla, anche perché hanno cambiato allenatore e quindi non abbiamo punti di riferimento per la tattica».

Nella Torres ancora fermi per infortunio i difensori Nunziatini, Scaringi e Zanandrea, quindi sarà ancora titolare Kebbeh. Diversi invece i dubbi sulle fasce e a centrocampo dove c'è discreta abbondanza e dovrebbe rientrare anche il trequartista Carboni.

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