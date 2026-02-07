Doppio sorriso per le squadre sarde impegnate in Serie A2 Femminile. Vincono sia la Sardegna Marmi Cagliari sia la Nuova Icom Selargius, protagoniste di un turno positivo in chiave playoff.

Al PalaRestivo la Virtus supera la Libertas Moncalieri per 68-55, riscattando la sconfitta di Torino e conquistando due punti pesanti nella corsa alla post season. Le biancoblù indirizzano la gara già nel primo tempo e controllano il rientro piemontese nella ripresa, trovando nel finale i canestri decisivi di Nacz e Zieniewska. Il successo consolida l’ultimo posto utile per la post-season, con un margine di sei punti sulle inseguitrici.

Festeggia anche la Nuova Icom Selargius, che completa nel migliore dei modi il doppio turno in trasferta battendo Giussano per 59-56 dopo il successo ottenuto a Moncalieri. La formazione di Maslarinos costruisce il vantaggio nel secondo quarto, arrivando fino al +17, ma deve resistere alla rimonta delle lombarde nel finale. A decidere la gara sono i liberi di capitan Ceccarelli negli ultimi secondi.

Basket Giussano-San Salvatore S. 56-59

Autocenter Giussano: Olajide 8, Diotti 2, Valensin 10, Cec. Colicò 6, Szajtauer 11, Valli 16, Pollini 3, Cattaneo ne, Vimercati ne, Cel. Colicò ne, Pallavicini ne, Merli. Allenatore Fracassa

Nuova Icom Selargius: Mura, Berrad 6, Ceccarelli 15, Aijanen 17, Juhasz 14, D’Angelo 2, Ingenito 5, Pinna, Valenti ne, Blecic, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 12-19; 24-41; 38-48

Virtus Cagliari-Libertas Moncalieri 68-55

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 12, Zieniewska 15, El Habbab 18, Corda 5, Nativi 7, Gaia ne, Gallus, Pasolini ne, Mattera, Tykha 3, Pellegrini 8, Anedda ne. Allenatore Staico

Tecno Engineering Moncalieri: Pellegrini 16, Grosso 8, Colli 7, Salvini 2, Obaseki 14, Lo Re 2, Corgnati 4, Gesuele 2, Pieroni, Bifano. Allenatore Lanzano

Parziali: 17-12; 41-34; 55-45

