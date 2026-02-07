Trasferta delicata per il Cus Cagliari, atteso domani (ore 18) sul parquet di Vicenza in uno scontro diretto importante per la corsa ai playoff nel girone B di Serie A2 Femminile.

Le universitarie arrivano all’appuntamento sull’onda dell’entusiasmante successo all’overtime contro Ragusa, risultato che ha confermato il buon rendimento della squadra di Federico Xaxa nel girone di ritorno, con tre vittorie nelle ultime quattro gare. Un percorso che ha rilanciato le ambizioni del Cus e migliorato la posizione in classifica.

La sfida veneta rappresenta un passaggio significativo della stagione: Vicenza segue infatti le cagliaritane a due punti di distanza e proverà ad agganciarle dopo il successo ottenuto nella gara d’andata a Sa Duchessa. Le padrone di casa, nonostante il recente stop contro Bolzano, hanno dimostrato il loro valore battendo Alpo, seconda forza del campionato.

Per il Cus sarà fondamentale dare continuità alla solidità difensiva e alla compattezza mostrate nell’ultimo turno. Coach Xaxa potrà contare sull’intero organico, compresa Erica Reggiani, già rientrata in campo nella trasferta di Ragusa.

