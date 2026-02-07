Basket, l'Esperia continua a correre: battuta la San PaoloDecisivo l’ultimo quarto, in cui i rossoblù di Federico Manca piazzano il break che spezza definitivamente l’equilibrio della gara
Successo interno per l’Esperia, che al PalaPirastu supera la San Paolo Ostiense per 80-63 e centra la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie B Interregionale. Decisivo l’ultimo quarto, in cui i rossoblù di Federico Manca piazzano il break che spezza definitivamente l’equilibrio della gara.
Tra le note più importanti della serata c’è il debutto casalingo di Marco Giordano dopo il lungo stop: l’argentino ritrova progressivamente ritmo e fiducia, contribuendo con 2 triple e 3 assist. Protagonista anche Frattoni, riferimento offensivo costante per i cagliaritani.
Per tre quarti la gara resta aperta, con la San Paolo capace di rispondere ai tentativi di allungo dell’Esperia. L’accelerazione decisiva arriva nell’ultima frazione, quando l’intensità difensiva e le giocate di Giordano, Picciau e Frattoni permettono ai rossoblù di prendere il largo.
La nona vittoria stagionale vale l’aggancio al quinto posto in classifica insieme ad Angri e conferma il buon momento della formazione cagliaritana. Prima della gara, il PalaPirastu ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex esperino Riccardo Panzan.
Esperia-S. Paolo 80-63
Confelici Carni Cagliari: Porcu, N. Manca 8, Cabriolu, Gelsi, Giordano 9, Potì 14, Frattoni 24, Thiam 1, Picciau 7, Locci 2, Pili 8, Morgillo 7. Allenatore F. Manca
San Paolo Ostiense: Giannotti, Loi 8, Orsano 4, Terrasini 3, Mugnaioli 9, Amanti 6, Cecchini 8, Iacorossi 2, Paolini 9, Marchisio 12, Vrancianu, Vettor 2. Allenatore Colella
Parziali: 17-22; 39-40; 58-58