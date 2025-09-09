calcio
09 settembre 2025 alle 21:33
Serie D, il Budoni acquista il difensore BarbatoArriva dal Campobasso
Dopo la sconfitta di domenica col Monastir, il Budoni corre ai ripari rafforzando la difesa con l'arrivo dal Campobasso di Emanuele Barbato centrale difensivo, 19 anni.
Un acquisto importante che arriva dalla Serie C. Domenica scorsa il Budoni ha finito la gara in nove per due squalifiche. Qualche altro giocatore è rimasto acciaccato.
Domenica la squadra di Raffaele Cerbone è attesa dalla difficile trasferta sul campo dell'Ischia.
