Il Tc Cagliari gioca in casa della capolista.

Per la sesta e ultima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre femminile, le rossoblu saranno impegnate sui campi del Park Tc Genova.

Le ragazze di capitan Carla Lucero sono terze, attualmente in zona playout-salvezza, e reduci dalla vittoria per 3-1 in casa del Circolo della Stampa Sporting Torino, mentre le liguri, nonostante il 3-1 subito in casa del Ct Giotto, sono certe del primo posto.

A Monte Urpinu, nel match d'andata, le cagliaritane persero 3-1.

La classifica: Park Tc Genova (15 match vinti) 12; Ct Giotto (11) 8; Tc Cagliari (11) 7; Stampa Sporting (3) 0.

© Riproduzione riservata