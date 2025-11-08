A2 femminile, il Tc Cagliari gioca in casa della capolistaPer l'ultima giornata del girone 1, le rossoblu saranno impegnate sui campi del Park Tc Genova
Il Tc Cagliari gioca in casa della capolista.
Per la sesta e ultima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre femminile, le rossoblu saranno impegnate sui campi del Park Tc Genova.
Le ragazze di capitan Carla Lucero sono terze, attualmente in zona playout-salvezza, e reduci dalla vittoria per 3-1 in casa del Circolo della Stampa Sporting Torino, mentre le liguri, nonostante il 3-1 subito in casa del Ct Giotto, sono certe del primo posto.
A Monte Urpinu, nel match d'andata, le cagliaritane persero 3-1.
La classifica: Park Tc Genova (15 match vinti) 12; Ct Giotto (11) 8; Tc Cagliari (11) 7; Stampa Sporting (3) 0.