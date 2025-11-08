Dopo la pesante sconfitta subita in casa dal Luogosanto, a segno 7-1 nel derby di Gallura, l’allenatore dell’Arzachena Academy Costa Smeralda Mauro Ottaviani è stato netto: “È stata una giornata no. Ho detto ai ragazzi che può succedere, e che da partite come queste si può crescere e avere voglia di riscatto: sono certo che torneranno a fare bene dalla prossima gara”.

Ebbene, a tal proposito il calendario di Promozione propone ai biancoverdi la trasferta sul campo del Bonorva terza forza del girone B. Una sfida quella di domani, valida per la 10ª giornata, che Ottaviani ha preparato con cura, a maggior ragione se in settimana gli argomenti non saranno mancati: su tutti gli errori in fase difensiva, che hanno fruttato all’Arzachena 10 gol al passivo nelle ultime due partite di campionato.

Squadre in campo allo stadio comunale Chicchito Chessa alle 15: Bonorva-Arzachena sarà arbitrata dalla terna tutta cagliaritana guidata da Gabriele Dascola (assistenti Nicola Mascia e Daniele Picciau).

© Riproduzione riservata