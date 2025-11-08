Sono 18 i giocatori convocati da Giancarlo Favarin per la gara esterna col Cassino, in programma domani, con fischio d’inizio alle 14.30, allo stadio Gino Salveti.

Assenti Buschiazzo per squalifica, Putzu e Cubeddu per infortunio ma anche Furtado: l’attaccante capoverdiano, tornato a disposizione dopo due giornate di squalifica, avrebbe deciso di non allenarsi finché non verranno pagati gli stipendi arretrati. Non è stato convocato, però sarebbe partito comunque per Cassino insieme al resto della squadra.

Contro il fanalino di coda del girone G, reduce da cinque sconfitte, i bianchi vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo e punti importanti in ottica salvezza, che date le difficoltà della stagione, gravata da un caos societario che non ha ancora trovato soluzione, potrebbe rivelarsi un’impresa a dispetto dell’attuale piazzamento dell’Olbia. Con 16 punti conquistati nelle prime dieci giornate del campionato di Serie D i galluresi si ritrovano, infatti, a 2 lunghezze di distanza dai playoff.

Cassino-Olbia sarà diretta dall’arbitro Marco Aurisano della sezione di Campobasso, assistenti Marco Palazzo (Campobasso) e Michele Freda (Avellino).

I convocati

Portieri: Viscovo, S. Perrone.

Difensori: Modesti, Mollo, Moretti, M. Perrone, Petrone.

Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Islam, Lobrano, Mameli, Saggia, Staffa.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Marrazzo, Ragatzu.

