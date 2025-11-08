Il Tc Cagliari insegue la vetta.

Per la sesta e ultima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile, domani (ore 9), a Monte Urpinu arriva il Tc Padova.

Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello, già matematicamente certe di disputare i playoff-scudetto, sono seconde e reduci dal poker servito contro la capolista Tc Rungg, mentre le patavine sono state sconfitte 3-1 a domicilio dalle romane del Tc Parioli, proprio la squadra con cui condividono la terza piazza.

A Padova, nel match d'andata, le cagliaritane persero 3-1.



La classifica: Tc Rungg (13 match vinti) 12; Tc Cagliari (12) 9; Tc Padova (8) e Tc Parioli (7) 4.

