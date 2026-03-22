Serie D, girone G: Budoni torna a sorridere, Olbia solo pari. Cade il Latte DolceNessun punto ma indicazioni positive per il Monastir, impegnato al “Giovanni Vitiello” di Scafati contro la capolista Scafatese
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Si è giocata oggi la 28ª giornata del campionato di Serie D, girone G. Ritrova il sorriso il Budoni, mentre l’Olbia non va oltre un punto contro la cenerentola Cassino. Sconfitta, invece, per il Latte Dolce.
Nessun punto ma indicazioni positive per il Monastir, impegnato al “Giovanni Vitiello” di Scafati contro la capolista Scafatese, che con il successo per 4-2 festeggia anche la promozione matematica in Serie C. Nel primo tempo padroni di casa avanti al 40’ con Volpicelli. Nella ripresa lo stesso attaccante firma il raddoppio, prima che il solito Aloia riapra i giochi. Nel finale sale in cattedra Palmieri con una doppietta, mentre i sardi trovano la seconda rete che rende meno pesante il passivo.
A Roma, al “Francesca Gianni” di San Basilio, il Latte Dolce cade 3-1 contro l’Albalonga. Sassaresi in vantaggio al 31’ con Pinna, ma al 38’ arriva il pari di Santoni. Nella ripresa, all’11’, Ingretolli firma il sorpasso e al 32’ l’ex Arzachena Luca Manca chiude definitivamente i conti.
Al “Pasquale Pinna” di Budoni, i biancocelesti di Raffaele Cerbone si aggiudicano il delicatissimo scontro diretto contro il Real Monterotondo, tornando al successo dopo tredici giornate. Ottimo avvio dei padroni di casa, in vantaggio all’11’ con Schirru, abile a sfruttare un errore difensivo. Al 27’ il pari ospite con Tekorang, partito sul filo del fuorigioco. Prima dell’intervallo, al 45’, il Budoni fallisce un rigore con Belloni. Nella ripresa, però, arriva il nuovo vantaggio al 4’ con Diop di testa su punizione. Al 20’ Pinna colpisce la traversa, ma si riscatta al 25’ firmando il 3-1. Al 29’ espulso il portiere ospite, mentre nel recupero Bellucci centra il palo.
Termina infine a reti bianche la sfida tra Olbia e Cassino: uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai galluresi.