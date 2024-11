Terminata in parità (1-1) la gara tra Ilvamaddalena e Cassino, anticipo della 13esima giornata del campionato di Serie D (girone G).

Non arriva la vittoria che manca dal 29 settembre scorso ma è comunque un buon pareggio per i maddalenini, ottenuto contro la quarta forza del torneo. I biancocelesti salgono a quota nove, sempre in terzultima posizione in attesa delle gare di domani.

I laziali sbloccano il risultato al 14’ col solito Abreu, capocannoniere del girone. Il pareggio al 25’ della ripresa firmato dal neo acquisto Bolo.

