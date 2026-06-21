Serie D, "Giovani D Valore": premi per Monastir e CosUn riconoscimento che certifica l'attenzione delle due società verso i giovani talenti
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Doppia soddisfazione per il calcio sardo: Monastir e Costa Orientale Sarda sono entrambe entrate nella top five del premio "Giovani D Valore" relativo al girone di ritorno del Girone G di Serie D. Un riconoscimento che certifica l'attenzione delle due società verso i giovani talenti e che impreziosisce ulteriormente una stagione già straordinaria per entrambe.
Il Monastir chiude l'annata con un bilancio eccezionale: secondo posto nella classifica del premio, che vale 15.000 euro, vittoria nella finale playoff e un percorso di crescita evidente, che ha premiato la scelta di puntare con convinzione sui giovani.
Anche la Costa Orientale Sarda può guardare con orgoglio ai risultati ottenuti: il quinto posto nella graduatoria, che garantisce un premio di 2.500 euro, suggella una stagione di riscatto culminata con una salvezza conquistata senza particolari affanni dopo le difficoltà del campionato precedente.
Nella classifica finale del Girone G guida il Trastevere con 573 punti, seguito dal Monastir con 365, dall'Atletico Lodigiani con 334, dall'Ischia con 276 e dalla Costa Orientale Sarda con 202.
Le graduatorie definitive sono state pubblicate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il premio "Giovani D Valore", giunto alla quattordicesima edizione, prevede una ripartizione complessiva di 1.035.000 euro tra i club che, nel corso del campionato, impiegano maggiormente i calciatori Under 19 oltre la quota minima prevista dal regolamento.
Un segnale chiaro: investire nei giovani paga, dentro e fuori dal campo.