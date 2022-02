Il calcio regionale è di nuovo a pieno regime e quest'oggi riprendono anche gli anticipi al sabato per l'Eccellenza, dove alle 15 si giocherà il derby Arbus-Guspini. Al "Santa Sofia" nuovo debutto di Nicola Agus come tecnico dei padroni di casa, dopo l'esonero a sorpresa di Nunzio Falco che pure aveva guidato i granata all'undicesimo posto vincendo 1-5 con l'Asseminese domenica scorsa. I biancorossi di Marco Piras non avranno l'attaccante Alejandro Bruno Bravo: ha preso quattro giornate dopo l'espulsione col Taloro nello scorso incontro (nei gavoesi tre turni a Mattia Fadda). Un problema in più per gli ospiti, che non vincono da inizio ottobre e sono penultimi.

Serie D. Questo pomeriggio un anticipo anche nel Girone G, scontro diretto per l'Arzachena. Alle 14.30 gli smeraldini, quarti a 33 punti, saranno ospiti del Cynthialbalonga sesto a -3: in palio un posto playoff. Le altre tutte domani: alle 14.30 la Torres vice capolista a Cassino, per il Carbonia scontro salvezza senza più margine d'errore a Formia, poi Atletico Uri-Vis Artena e Latte Dolce-Gladiator (a Usini) col derby del "Lixius" Lanusei-Muravera che prenderà il via alle 15. Quest'ultima sfida ha tanto in palio.

Il programma. In Eccellenza domani due modifiche: Ilvamaddalena-Ghilarza alle 11.30, Bosa-Nuorese regolarmente alle 15 ma a Bonorva. Il big match del massimo campionato regionale è Ferrini-Budoni, con la capolista reduce da quattro ko nelle ultime cinque che riceve la squadra più in forma. In Promozione gli anticipi odierni sono nel Girone B Arborea-Samugheo (ore 15), Fonni-Sadali (15.30) e Tharros-Bonorva (16, debutta Maurizio Firinu nei padroni di casa in vetta), nel C Porto Torres-Usinese (15). La Palma-Monteponi Iglesias (Girone A) si gioca al Campo Cras di via Scipione, l'Atletico Cagliari torna definitivamente in via S'Arrulloni e sfida il Villasimius mentre Andromeda-Narcao è spostata a Mandas.

Nuovo calendario. La sospensione del calcio sardo a gennaio ha portato a rimodulare i calendari, che non avranno infrasettimanali. In Eccellenza si gioca ogni domenica fino all'8 maggio, Pasqua esclusa dove la quartultima giornata sarà sabato 16 aprile. Per Promozione e Prima Categoria stessa data di fine stagione regolare, con soste il 27 febbraio e a Pasqua. Programma simile in Seconda Categoria: si finisce l'1 maggio, escluso il Gruppo F che terminerà il 15.

