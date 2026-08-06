La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei nove raggruppamenti della Serie D 2026/2027 e, come da tradizione, le società sarde restano tutte insieme nel Girone G. Sono cinque le formazioni isolane al via: Budoni, COS Sarrabus Ogliastra, Monastir, Ossese e il Sassari Latte Dolce. Un blocco che ritroverà i consueti lunghi viaggi verso il continente, in un girone che unisce Sardegna, Lazio, Campania e — novità di quest'anno — anche il Molise.

Accanto alle cinque sarde, il raggruppamento schiera otto squadre laziali (Albalonga, Anzio, Aranova, Atletico Lodigiani, Certosa V. Campagnano, Città di Anagni, Trastevere e Unipomezia), quattro campane (Afragolese, Gelbison, Paganese e Sarnese) e la molisana Venafro, per un totale di diciotto club. Un girone tutt'altro che agevole: i nomi di Gelbison e Paganese, reduci dai palcoscenici della Serie C, promettono di alzare l'asticella della competitività, così come le ambizioni di piazze storiche come Trastevere e Afragolese.

È la prima volta per l'Ossese. Per il club bianconero è la grande occasione di misurarsi con una platea nazionale, e il debutto in quarta serie rappresenta uno dei capitoli più attesi.

Tra le confermate, occhi puntati anche sulla COS di Francesco Loi, con il trasferimento da Tertenia a Barisardo, dove la società ha trovato una sistemazione pluriennale per il proprio stadio. Il Budoni e il Monastir cercheranno invece continuità dopo campionati di buon livello, mentre il Latte Dolce proverà a confermarsi come una delle realtà più solide e strutturate del panorama sassarese.

Sul fronte del calendario, la stagione entrerà nel vivo con il primo turno di Coppa Italia di categoria fissato per il 23 agosto, antipasto in vista del via ufficiale del campionato, in programma domenica 6 settembre. Da lì partirà una lunga marcia fatta di trasferte impegnative — Roma resta lo snodo logistico più comodo per raggiungere gran parte delle avversarie — e di derby tutti sardi che, come sempre, accenderanno la stagione.

Il quadro, dunque, è tracciato: cinque sarde chiamate a difendere i colori dell'Isola in un girone lungo, competitivo e ricco di piazze blasonate. Il calcio dilettantistico sardo si prepara a un'annata che si annuncia intensa fin dal primo pallone.

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