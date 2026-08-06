E se il Carbonia, dopo la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza, non ripartisse dalla Terza categoria ma da qualche categoria superiore? L'ipotesi, al momento puro ragionamento senza precisi fondamenti, si sta comunque facendo largo e si riaggancia ad un'altra suggestiva ipotesi cioè la necessità di consentire all'Olbia, altro club blasonato in difficoltà, di ripartire da categorie intermedie.

La possibilità di far ripartire l’Olbia non dalla Terza ma da una categoria superiore potrebbe, vista la delicatezza dell’operazione, coinvolgere anche il Carbonia. Sarebbero sottotraccia sorte delle ipotesi: costituire realtà sportive completamente nuove col nome delle città nella denominazione. Verrebbe mantenuta l’anzianità sportiva della società originale. Questo percorso, di cui al momento non esistono conferme, potrebbe tuttavia essere partito.

Alcuni segnali lascerebbero intendere che ci sia qualcosa di concreto come il fatto che nel recente comunicato della federazione calcistica mancano i calendari della Prima e della Seconda categoria è che Carbonia e Olbia vengono considerati comunque club affiliati alla lega calcistica. A questo punto entrerebbero in gioco i Comuni con la possibilità che ad attivarsi siano anche le rispettive amministrazioni.

© Riproduzione riservata