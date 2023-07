L'Arzachena doverà ripartire dalle categorie minori del calcio sardo. Una bruttissima notizia per tutti gli sportivi isolani. Una società che ha giocato anche in Serie C e nelle ultime due stagioni ha disputato i playoff di Serie D. Il gruppo Orlean due mesi annunciava l'intenzione di lasciare il testimone ma le proposte non sarebbero state all'altezza.

Di seguito il comunicato ufficiale: «È con profondo rammarico che il gruppo Orlean Invest Holding prende atto dell’assoluta mancanza di un concreto interesse da parte di chicchessia per l’acquisizione dell’Arzachena calcio, società messa a disposizione - per un controvalore simbolico di un euro - di chi avesse voluto farsi carico della gestione del club, garantendo la prosecuzione dell’attività agonistica in serie D.

Dal giorno dell’annuncio dell’intenzione non negoziabile di cedere la società e il relativo titolo sportivo, Orlean Invest Holding ha esplorato tutte le possibili strade e ipotesi che si sono prospettate, non trovando mai la minima credibilità e sostanza di carattere economico-finanziario necessarie a poter portare a termine con successo la cessione dell’Arzachena calcio.

Sarebbe stato contrario ai nostri principi di impresa e di carattere morale proseguire i colloqui con realtà e presunte cordate palesemente prive di una rispondenza patrimoniale e finanziaria.

A fronte di un rilevante impegno iniziato nel 2019, in una fase di grave dissesto finanziario e nel sostanziale disinteresse del territorio, Orlean Invest Holding ha comunicato ormai due mesi or sono a tutti i soggetti interessati la ferma e irrevocabile intenzione di chiudere anche l’ultima partecipazione del gruppo nel mondo del calcio.

L’Arzachena calcio è stata curata seguendo i più rigidi criteri manageriali, garantendo una gestione sana e rispettosa di ogni singolo impegno preso con i propri dipendenti e con il territorio. La società non ha debiti ed è è un modello con ben pochi eguali nella realtà calcistica nazionale, anche nelle serie superiori.

Ingenti gli investimenti garantiti, che hanno raggiunto i tre milioni di euro, come le spese sostenute per dotare l’Arzachena calcio delle infrastrutture necessarie alla sua attività. A cominciare dal rifacimento interamente a proprie spese del terreno di gioco.

Come annunciato lo scorso 7 giugno, ribadiamo la disponibilità a garantire la sostenibilità economica delle attività giovanili. Non possiamo che sottolineare, altresì, lo stridente contrasto fra la natura e la qualità dell’impegno di Orlean Invest Holding nell’Arzachena calcio e il sostanziale disinteresse che abbiamo riscontrato all’indomani della messa a disposizione della società, senza la minima finalità di lucro o altri di altri vantaggi per il gruppo».

