Serie D: domenica trasferta da brividi per il Monastir, Cos sul campo del MontespaccatoSfide chiave in coda alla classifica per altre tre sarde
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Domenica si gioca l’undicesima giornata del campionato di Serie D, girone G.
Trasferta durissima per il Monastir, atteso alle 14.30 al Comunale Giovanni Vitiello di Scafati contro la capolista Scafatese. I gialloblù, ormai a un passo dal salto di categoria, sono reduci da undici vittorie consecutive e ancora imbattuti. Il Monastir, quarto in classifica e vera sorpresa del girone, arriva al match dopo il pareggio sul campo del Flaminia, consapevole che servirà una prestazione di livello assoluto per portare a casa punti preziosi.
Trasferta anche per la Costa Orientale Sarda, attesa alle 15 al "Don Pino Puglisi" di Roma dal Montespaccato, quartultimo e impegnato nella lotta salvezza. La squadra sarda, reduce da dieci punti nelle ultime quattro giornate, cerca punti fondamentali per la tranquillità e, perché no, per alimentare il sogno playoff. I laziali, invece, non vincono in casa dal 14 dicembre, ma arrivano da cinque risultati utili consecutivi.
A Roma, al campo Francesca Gianni di San Basilio (ore 14.30), il Latte Dolce affronta l’Albalonga. I sassaresi, con un solo punto di vantaggio dalla zona playout, vanno a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalla retrocessione, mentre i laziali, reduci dalla sconfitta subita contro la Cos, cercano il quarto successo consecutivo in casa.
Al Pasquale Pinna di Budoni (ore 14.30), i biancocelesti ospitano il Real Monterotondo in uno scontro diretto delicatissimo. La squadra sarda non vince da tredici partite e occupa la quintultima posizione, zona playout: la vittoria è dunque fondamentale. Gli ospiti, penultimi, hanno altrettanta necessità di punti e promettono battaglia.
Chiude il programma la sfida tra Olbia e Cassino. I bianchi, terzultimi, vogliono dare continuità alle vittorie ottenute contro Budoni e Ischia, mentre i laziali, ultimi della classe, cercheranno punti per tentare una difficile risalita.