Complici i tre anticipi e i rinvii di Arzachena-Torres e Muravera-Cassino la domenica di Serie D vedrà solo una squadra sarda in campo. Si tratta dell'Atletico Uri, che era andato alla sosta con quattro risultati utili di fila (alternando vittorie in casa e 1-1 in trasferta). I giallorossi di Massimiliano Paba, a oggi salvi con un discreto margine, saranno di scena alle 14 a Cardito contro l'Afragolese, imbattuta da sette partite e in piena zona playoff (quinta). Definiti i recuperi delle due partite rinviate per il Muravera: oltre a quello col Cassino, mercoledì 6 aprile alle 15, ad Arzachena giocherà due settimane dopo. Nei campionati regionali da questa domenica in avanti calcio d'inizio spostato alle ore 16.

Eccellenza. Fallita la possibilità di andare in fuga, perdendo il recupero di mercoledì 2-1 in casa della Villacidrese, l'Ilvamaddalena torna in campo contro il Li Punti per riprendere la sua corsa verso la promozione diretta. In casa anche le altre due inseguitrici: il Taloro col Porto Rotondo (gavoesi senza gli attaccanti Falchi e Mele, squalificati come il tecnico ospite Marini), la Ferrini con l'Idolo (cagliaritani ora staccati ma con due partite da recuperare). In zona playoff Nuorese-Guspini (con la società verdazzurra che in settimana ha fatto un appello ai tifosi per riempire le tribune del "Frogheri") e Ghilarza-Monastir (entrambe in calo di recente), chiudono Bosa-Villacidrese e Budoni-Castiadas.

Promozione. La Monteponi Iglesias, che vede sempre più vicino il traguardo, va a Cagliari contro la Pro Sigma nello scontro di vertice del Girone A: terza contro prima. In mezzo c'è il Villasimius, secondo a -9 e in trasferta a Gonnosfanadiga. Nel B, dove è stata rinviata Seulo Fonni, il big match è Tortolì-Tonara, nel C il Calangianus capolista va a San Teodoro con le inseguitrici Tempio e Usinese (entrambe a -3) rispettivamente a Luogosanto e in casa col Thiesi. Possibile già un verdetto, in Prima Categoria: nel Girone C al dilagante Barisardo di Alberto Cavasin, 19 vittorie su 20 con 94 gol segnati e appena 8 subiti, basta un pari al "Circillai" con l'Ulassai per festeggiare la promozione (o in alternativa una mancata vittoria del Tuttavista Galtellì).

© Riproduzione riservata