Si gioca domani un importante turno del campionato di Serie D, che vede ancora le squadre sarde impegnate nella lotta per la salvezza. È il momento di fare punti. A star peggio è la Cos, penultima con 24 punti che domani, domenica, incontra alle 15 l'Olbia. Alla stessa ora il Latte Dolce ospita l'Anzio. Atletico Uri-Guidonia si gioca invece alle 14.30 e Ilvamaddalena-Puteolana alle ore 14.15, per consentire alle due squadre continentali di rientrare a casa in serata.

A Tertenia, dove arriva l'Olbia, si respira il clima delle gare di cartello. La Cos deve vincere per sperare nell'aggancio alla zona playout. L'Olbia non deve perdere per evitare di scivolare in area playout dove esserne uscita due domeniche fa. Poi la sconfitta interna di domenica scorsa col Savoia ha rimesso tutto in discussione, con l’aggiunta delle difficoltà societarie.

L'Atletico Uri deve ugualmente vincere contro una delle grandi del girone: il Guidonia che vola nelle alte sfere della classifica. L'Ilva deve fare altrettanto per poter sperare di raggiungere ancora la salvezza diretta senza passare per i playout. Abbordabile sulla carta il compito del Latte Dolce contro l'Anzio, precipitato nei playout domenica scorsa. Il successo è possibile per i sassaresi, a patto che affronto l'avversario con la necessaria determinazione. Battere i laziali, per la squadra di Fini (squalificato), significherebbe fare un gran salto in avanti per la salvezza diretta.

