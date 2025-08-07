Nel bel mezzo della crisi societaria più importante dei suoi 120 anni di storia, l’Olbia stupisce tutti e annuncia il ritorno di Giancarlo Favarin in panchina. Il tecnico pisano guiderà i bianchi nella stagione 2025/26 di Serie D, e, stando alle voci sull’imminente cambio di proprietà, sarebbe la prima mossa degli acquirenti del club.

«L’Olbia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giancarlo Favarin, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire da lunedì. Per il tecnico pisano si tratta di un ritorno atteso: aveva già guidato i bianchi nella stagione 2003-2004 in Serie C, annata ricordata per i successi ottenuti sul campo e per il legame creato con l’ambiente gallurese», recita il comunicato dell’Olbia Calcio. «La scelta arriva dopo le dimissioni dell’allenatore argentino Lucas Gatti, che ha lasciato il club nei giorni scorsi. L’Olbia, inserita anche quest’anno nel Girone G della Serie D, affronterà un campionato impegnativo e stimolante, con avversarie provenienti da Sardegna, Campania e Lazio».

Seguono le dichiarazioni di Favarin. «Ho voluto fortemente tornare a Olbia dopo 22 anni, non ho esitato un secondo per decidere. Trovo persone eccezionali alle quali non potevo dire di no», sottolinea l’allenatore classe 1958. «Riconosco che si tratta di una bella sfida, ma “Olbia ha le potenzialità” per fare calcio di un certo livello, sostenuta dal calore della sua tifoseria e dalle competenze di chi ha preso l’impegno di portare in alto la squadra. Sono carico – aggiunge – e non vedo l’ora di incominciare».

Attese nelle prossime ore novità sul fronte societario. E magari, dopo il nome del nuovo allenatore, il nome o i nomi dei nuovi proprietari.

© Riproduzione riservata