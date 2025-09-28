L’Olbia si ferma al San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore, dove questo pomeriggio ha rimediato la prima sconfitta in campionato: al vantaggio di Ragatzu la Nocerina replica con Opoola, che ribalta il risultato della sfida della 5ª giornata di Serie D con una doppietta negli ultimi 10’ del match.

La squadra di Giancarlo Favarin gioca una gara accorta, resistendo in avvio agli assalti dei padroni di casa, che in settimana hanno cambiato l’allenatore, e trovando il varco col capitano prima della mezz’ora del primo tempo su assist di Lobrano.

La Nocerina accusa il colpo, ma all’inizio della ripresa Franco Fabiano – sostituito in panchina da Agostino Garofalo in quanto squalificato – rivoluziona l’undici con quattro sostituzioni, e i campani si riprendono la scena e la partita: al 40’ Opoola pareggia i conti, e allo scadere dei 5’ di recupero si regala la doppietta personale che vale il 2-1 finale e il primo successo casalingo della sua squadra.

In classifica i bianchi si fermano a quota 8 punti, e scivolano fuori dalla top five del girone G, scavalcati (anche) da quel Latte Dolce che domenica arriverà al Nespoli per un derby che promette scintille.

