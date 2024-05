Atletico Uri salvo, Latte Dolce ai playout contro la Nuova Florida. Si è giocata oggi l'ultima giornata del campionato di Serie D, girone G. La squadra di Massimiliano Paba ha pareggiato (1-1) sul campo dell’Ostiamare agganciando il Latte Dolce a quota 37 che ieri aveva vinto (0-2) in trasferta contro la Flaminia. I giallorossi chiudono in dodicesima posizione, quindi salvi, per aver fatto meglio negli scontri diretti con i sassaresi, entrambi vinti (0-1; 2-0). L’Uri è passato in vantaggio al 27' con Jah. Nella ripresa, all’8’ il pareggio di Bernardini.

Sotto di due gol il Budoni pareggia (2-2) contro l’Anzio che disputerà i playout. I biancocelesti salutano la Serie D con un’ottima prestazione. Laziali a segno nel primo tempo con Lilli e Paglia su rigore. Nella ripresa, al 20’ Farris accorcia le distanze e al 36’ il giovane Rosa firma il pari.

Sconfitta (1-2) casalinga per la Cos di Francesco Loi contro il Cassino che parteciperà ai playoff. Laziali in gol con Abreu su rigore e D’Angelo. In mezzo la rete dell'intramontabile Nurchi. Da segnalare nel finale un rigore parato da Sanna, classe 2005, subentrato a Maurizio Floris.

