In campionato nella gara di andata, giocata al Borucca il 12 ottobre, vinse il Buddusò 1-0 con gol su rigore di Balde. Al ritorno al Buoncammino, l’8 febbraio, fu il Santa Teresa a imporsi 3-1 con reti di Djedje e doppietta di Siamparelli (dal dischetto il secondo gol) e Balde per gli ospiti su rigore.

I playout, al via domani con gara 1 al Borucca, saranno un’altra storia, ma se tra andata e ritorno gli spareggi salvezza dovessero replicare i risultati della stagione regolare di Eccellenza a festeggiare sarebbe il Santa Teresa, che ha chiuso al tredicesimo posto con 37 punti a +1 sul Buddusò: da regolamento, a parità di risultati e reti segnate al termine dei tempi regolamentari (non sono previsti supplementari né rigori), a salvarsi sarà infatti la squadra con la migliore posizione a fine campionato.

Alla vigilia della trasferta di Buddusò, però, Levacovich invita tutti a dimenticare il vantaggio riservato dalla classifica e a concentrarsi sul campo e su una sfida che si preannuncia incandescente. Il tecnico parte dal presupposto che la salvezza va ipotecata nella gara di andata, e non ha torto: la sorpresa è sempre dietro l’angolo, e il Santa Teresa, che quest’anno ha perso al fotofinish gare che sembravano chiuse, lo sa bene.

Organico sostanzialmente al completo per il match del Borucca, in cui Levacovich ritroverà in difesa Braga e Moussa, al rientro dalla squalifica. Squadre in campo alle 16: dirige l’arbitro Gabriele Dascola della sezione di Cagliari, di cui fanno parte anche gli assistenti Giacomo Sanna e Francesco Meloni.

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