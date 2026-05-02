Si disputerà domani, con fischio d’inizio alle 17, al Comunale di Oristano, lo spareggio promozione del girone D di Seconda Categoria tra Busachese e C.R. Arborea. Chi la spunterà sarà la vincente del torneo e acquisirà il diritto a disputare il torneo di Prima Categoria nella prossima stagione. La perdente, invece, accederà ai playoff. In caso di parità si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti e qualora dovesse persistere la situazione di parità si passerà ai calci di rigore. Epilogo al cardiopalma, dunque, dopo 26 giornate di campionato nel quale si è assistito ad un arrivo a 3 in prima posizione. Oltre alle due formazioni che si affronteranno sul terreno di gioco oristanese, infatti, aveva chiuso in prima posizione anche l’Ales. Tutte e 3 con 50 punti, ma compagine della Marmilla in terza posizione in virtù della della classifica avulsa (C.R. Arborea 7 punti negli scontri diretti, Busachese 6 e Ales 4). Nel corso della stagione, negli scontri diretti, una vittoria per il C.R. Arborea e un pareggio. La sfida di domani verrà arbitrata da Nicolò D’Elia della sezione di Cagliari. Attesa una numerosa e colorata cornice di pubblico.

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