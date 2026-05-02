Tennis Serie C, le partite di domenica 3 maggioIn programma i match validi per il campionato regionale a squadre maschile
In programma domani i match validi per la settima e ultima giornata del campionato regionale di Serie C a squadre maschile.
Ecco match e classifiche dei gironi.
Serie C maschile.
Girone 1:
Tc Alghero-Tc Cagliari 6-0 (disputata domenica 19 aprile)
Tc Arzachena-Torres Tennis B (ore 9)
Tennis Elmas-Ct Decimomannu
Riposa: Sporting Ct Quartu..
Classifica: Sporting Ct Quartu 18; Tc Alghero 13; Ct Decimomannu* 8; Torres Tennis B* 7; Tennis Elmas* 6; Tc Cagliari 3; Tc Arzachena* 0.
Girone 2:
Ct Decimomannu-Easy Tennis (ore 9)
Tc70 Oristano-Ct Macomer
Tc Novelli-Tc Terranova
Riposa: Tc Tempio.
Classifica: Tc Novelli, Tc70 Oristano e Tc Terranova 12; Ct Decimomannu A 9; Ct Macomer ed Easy Tennis 4; Tc Tempio* 0. (* una partita in più).