In Serie C Unica va in scena il penultimo turno della regular season. In palio c’è, ancora una volta, la definizione della griglia finale in vista dei playoff per la Serie B Interregionale.

Tutte sabato le 5 gare in programma. La prima palla a due si alza alle 17.30, al PalaSimula di Sassari, dove la Dinamo B riceve la visita di un Sant’Orsola in grande crescita e reduce da tre successi autoritari contro Ferrini, Calasetta e Coral Alghero. Due i match fissati per le ore 18: al PalaConi di Nuoro, l’Olimpia Cagliari cerca un successo contro la Sirius dell’ex Doglio per consolidare la seconda piazza in classifica. Ad Alghero, invece, la Coral di coach Longano affronta Il Veliero Calasetta terzo.

Alle 18.30 spazio alla capolista incontrastata Innovyou Sennori, che proverà ad allungare il suo percorso immacolato (18 vittorie su 18) contro la Torres nella riedizione dell’ultima finale regionale. Alla stessa ora, a Sassari, il Cus ospita l’Antonianum con l’obiettivo di agganciarlo a quota 12 punti in classifica.

Classifica: Sennori 36, Olimpia 28, Calasetta e Ferrini 24, Coral e Nuoro 18, Sant’Orsola e Torres 14, Antonianum 12, Cus Sassari 10, Dinamo B 2.

© Riproduzione riservata