La ciliegina sulla torta è stato il ripescaggio nel torneo di Promozione, ma la programmazione della Freccia Parte Montis, in vista della prossima stagione, era già iniziata. A cominciare dal rinnovo di Giancarlo Boi, che sarà alla guida della prima squadra (settimo anno sulla panchina mogorese) nella storica avventura nel secondo torneo regionale.

Anche per quello che riguarda la rosa, nei giorni scorsi sono stati confermati gran parte dei giocatori a disposizione di mister Boi: i portieri Francesco Piras e Francesco Braina; i difensori Alessandro Marongiu, Mattia Muru, Giacomo Melis, Alberto Mureddu, Stefano Maccioni e Thomas Atzori; i centrocampisti Andrea e Roberto Maccioni, Matteo Asunis, Andrea Girseni, Francesco Foddis, Stefano Biancu, Cristian Cruccas e Alessandro Loru. Nel reparto avanzato fiducia a Claudio Melis, Federico Frau, Francesco Serra, Matteo Mandis e Daniele Muru.

Folta la truppa di fuoriquota, composta da Andrea e Daniele Ghiani, Federico Incani, Cristian e Edoardo Maccioni, Tiziano Margiani e Mirko Orrù. Nelle ultime ore, inoltre, il sodalizio presieduto da Valentino Maccioni ha dato l’annuncio di 3 volti nuovi. Il primo è quello di Andrea Mereu, difensore classe 2003, nelle ultime due stagioni impegnato con la maglia della Tharros tra Eccellenza e Promozione. In entrata anche Alberto Mereu, classe 2007, centrocampista, anche lui ex Tharros, e Mattia Vargiu, difensore del 2006, ex Arborea.

«La nuova stagione che andremo ad affrontare – commenta Boi - sarà molto impegnativa e siamo consapevoli che sarà molto dura salvarci; se così non dovesse essere accetteremo il verdetto del campo senza tragedie, ma una cosa è certa, saremo pronti a far battaglia. Cercheremo di rinforzarci mettendo persone nei ruoli dove magari pensiamo di essere un attimo più carenti; persone, uomini che possano arrivare e credere subito in quel che siamo e si possano integrare all’interno di un gruppo straordinario».

L’inizio della preparazione pre-campionato è prevista per martedì 19. Primo appuntamento la gara di Coppa Italia, prevista per il 31 agosto, contro il Terralba F. Bellu.

