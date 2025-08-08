Sono cinque i nuovi acquisti in casa del Sant’Elena, appena ripescato in Eccellenza.

Si sono accordati con la società biancoverde il difensore Mattia Pitzalis, proveniente dall’Iglesias, il portiere Riccardo Pisu, ex Barisardo, il fantasista Luca Floris, la scorsa stagione al Villasimius, il centrocampista Alessandro Sanna, ex Atletico Cagliari e Castel di Sangro, e il difensore Nicola Cogoni, ex Pirri e Ferrini Cagliari.

L’allenatore è Tonio Madau.

