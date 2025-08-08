Colpo d’esperienza per l’Antonianum Quartu (Serie C Unica di basket maschile), che ha annunciato l’arrivo di Roberto Malpede, ala piccola classe 1988 con una lunga carriera tra Italia ed Europa.

Originario di Pompei, Malpede ha iniziato il suo percorso nelle giovanili della Givova Scafati, club di Serie A2, per poi accumulare esperienze significative tra Serie B e C nei campionati del Sud Italia con le maglie, tra le altre, di Melfi, Salerno, Potenza, Bellizzi, Cerignola e Manfredonia.

Reduce da una prima parte di stagione nei Paesi Bassi con l’Almonte Eindhoven, formazione della seconda divisione olandese, ha chiuso l’annata in Campania contribuendo al cammino playoff della Virtus Sarno, con cui ha raggiunto la finale del campionato di Serie C.

La sua carriera ha avuto anche una dimensione internazionale: Malpede ha infatti giocato due stagioni in Germania e cinque in Spagna, dove ha ottenuto anche la qualifica di istruttore di minibasket.

Dal 2008 è attivo come allenatore e dimostratore al "Jam Camp", uno dei camp estivi più noti a livello nazionale. A Quartu, oltre al ruolo in prima squadra, sarà coinvolto anche nel settore minibasket del club.

