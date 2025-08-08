Dopo il ripescaggio, il prossimo campionato sarà il 22esimo di Eccellenza per il Sant'Elena Quartu. «Questo ripescaggio è arrivato in maniera inaspettata», esordisce il patron Luca Meloni, «ma lo riteniamo assolutamente meritato. La scorsa stagione abbiamo disputato una finale playoff. L'abbiamo persa col Tortolì, uscendone a testa alta. Poi il ripescaggio. Per noi è motivo di grande orgoglio tornare subito nel massimo campionato regionale. Ora la speranza più grande è quella di riportare il Sant’Elena a Quartu, dove questa società ha le sue radici, la sua storia e il suo cuore. Confidiamo nel supporto dell’amministrazione comunale affinché ci aiuti a trovare una soluzione: un campo per poter riprendere dopo tanti anni a giocare nella nostra Quartu per tornare a giocare nella nostra città. Questo è solo l’inizio. Ci aspetta una stagione impegnativa ma abbiamo entusiasmo e tanta voglia di rappresentare con dignità i nostri colori».

La squadra è stata affidata a Tonio Madau. L’esordio in Coppa Italia il 31 agosto contro la Ferrini Cagliari per l’andata degli ottavi di finale. Da stabilire ancora il campo in cui giocare le gare casalinghe.

