Quel -5 dalla capolista Pescara non deve aumentare. La Torres deve rispondere subito presente domani pomeriggio a Pontedera (inizio alle 15) per dimostrare che la sconfitta casalinga contro Arezzo è stata un episodio fortuito.

Finora Scotto e compagni si sono espressi meglio proprio in trasferta, dove hanno ottenuto 10 punti su 12, mancando l'en plein proprio a Pescara dove hanno pareggiato. È affamato di punti anche il Pontedera che ha appena cambiato l'allenatore sostituendo l'ex Cagliari Agostini (quasi 300 gare in rossoblù) con Menichini, vice di Mazzone alla guida del Cagliari ma anche capo allenatore della Torres nel 2015. Menichini è un maestro in salvezze, ma domani sarà senza il centrocampista Ladinetti e il bomber Italeng (4 reti) ma schiera l'ex Cagliari e Olbia Ragatzu.

Il tecnico Greco può contare di nuovo sul regista Giorico e l'esterno destro Zecca. In porta dovrà andare il giovane Petriccione perché il titolare Zaccagno è stato squalificato dopo l'espulsione contro Arezzo per fallo da ultimo uomo.

