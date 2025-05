L’Innovyou Sennori non molla lo scettro della Serie C Unica: i campioni in carica conquistano la semifinale dopo un’avvincente Gara 2 contro la Torres, piegata 104-101 al PalaSerradimigni dopo un tempo supplementare. I romangini hanno dovuto rimontare nell’ultimo quarto per evitare Gara 3, aggrappandosi all’esperienza infinita del 42enne Jiri Hubalek, che ha chiuso con 36 punti. Per i rossoblù sassaresi, resta l’amarezza per un’impresa solo sfiorata, nonostante i 68 punti complessivi messi a referto da Trucchetti ed Enrico Casu, due prospetti che hanno già calcato il parquet della Serie A con la Dinamo.

Sennori si unisce così ad Alghero e Calasetta tra le migliori quattro del torneo. Domani si potrebbe decidere l’ultima casella: Sant’Orsola e Olimpia Cagliari tornano in campo alle 18 al PalaSimula, con i padroni di casa avanti 1-0 dopo l’inaspettato colpo esterno a Cagliari (80-67). Alla stessa ora, palla a due anche per la serie salvezza tra Cus Sassari e Dinamo B.

Sef Torres: Trucchetti 33, S. Casu 4, Raffo, Angius ne, Tanda 3, Giordo, M. Piredda 9, S. Piredda 8, Panai 1, Vasselli 8, E. Casu 35, Pazzola ne. Allenatore Carlini

Innovyou Sennori: Cordedda 16, Puggioni 7, Spano ne, Merella 11, Mat. Cabras 14, Werlich 10, Marreu, Pisano 8, S. Piras 2, Hubalek 36, Mar. Cabras ne. Allenatore G. Piras

